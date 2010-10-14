# 1 — $ 35

Нужна доработка идеи логотипа из 2-х вариантов.

Логотип для сайта про коттеджные поселки, дома, коттеджи, дачи.

ГОРОДСКОЙ ГИД - УЖЕ ЕСТЬ!!!!

НУЖЕН - ПроДомики!!!

1. Оптимальный вариант стилизовать наш логотип Городской ГИД под коттеджи.

Т.е. оставить или курсор или солнце, сохранив сходство.

2. В скане видно примерный ход мысли. Можно предложить свой вариант.

Вариант с названием, на рисунке наша идея (В прорисовке нравится солнце/озеро, м.б лодка). Маяки не обязательны. Всё остальное тоже. Т.е. это максимальный вариант. М.б. будет достаточно одной ломаной в виде крыши. Всё зависит от исполнения.