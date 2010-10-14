Имеется логотип в растре, но утерян исходник. В настоящий момент требуется изготовление векторного логотипа (добавить эффекты освещения), созданного на основе имеющегося в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна доработка идеи логотипа из 2-х вариантов.
Логотип для сайта про коттеджные поселки, дома, коттеджи, дачи.
ГОРОДСКОЙ ГИД - УЖЕ ЕСТЬ!!!!
НУЖЕН - ПроДомики!!!
1. Оптимальный вариант стилизовать наш логотип Городской ГИД под коттеджи.
Т.е. оставить или курсор или солнце, сохранив сходство.
2. В скане видно примерный ход мысли. Можно предложить свой вариант.
Вариант с названием, на рисунке наша идея (В прорисовке нравится солнце/озеро, м.б лодка). Маяки не обязательны. Всё остальное тоже. Т.е. это максимальный вариант. М.б. будет достаточно одной ломаной в виде крыши. Всё зависит от исполнения.
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