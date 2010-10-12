Логотип для компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок435 просмотров
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Название компании Master’s Flat.

Деятельность: разработка дизайна интерьеров квартир(коттеджей), ремонт.

Цена: 3000рублей. Яндекс.деньги. Оплата исключительно по факту работы.

Срок: до понедельника, включительно

Сделать современно и красиво. Вектор.

13 лет назад
StDionis
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 часов назад
13 лет назад
$80
2 дня
Прекрасный исполнитель. Нужно было сделать логотип и среди многих фрилансеров рискнул и выбрал Ольгу. В последствии не пожалел. Не только в срок, но и качественно было создано сразу несколько вариантов логотипа, а позже еще и исправленные лого. Быстро и адекватно - буду сотрудничать и дальше.
Замечательно поработали, конструктивно и без суеты. Рекомендую всем Игоря, как надежного и серьезного заказчика. Спасибо! Буду рада новым заказам, обещаю скидки)
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