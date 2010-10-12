Логотип для компании

Прекрасный исполнитель. Нужно было сделать логотип и среди многих фрилансеров рискнул и выбрал Ольгу. В последствии не пожалел. Не только в срок, но и качественно было создано сразу несколько вариантов логотипа, а позже еще и исправленные лого. Быстро и адекватно - буду сотрудничать и дальше.