Сделать логотип для личного вебсайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки317 просмотров
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Логотип - инициалы или вензель.

13 лет назад
roddyb
Родион 
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
JaneDesign
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Евгения сделала работу качественно и вовремя, учла все пожелания.
Очень довольна сотрудничеством. Четко поставленная задача и своевременная оплата.
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