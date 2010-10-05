Разработка логотипa

Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок327 просмотров
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Надо разработать логотип для сайт WMZHOST.RU

13 лет назад
odil
Одил 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Спасибо большое очень хороший человек, главное честный. понравился работать с Вами думаю и дальше будем работать в месте.
Второй отзыв Одилу ;). Чесный порядочный заказчик и человект. Желаю много проектов и еще больще отдачи от них)!
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