Логотип салона красоты

Это некомерческая организация "Ассоциация трубопроводов и ......."(название очень не понятное длинное и не красивое, позже уточню полностью) Смысл такой есть заводы производящие теплоизолированные трубы. А это ассоциация объединяет их все проводит конференции о инновациях в отросли. На ...