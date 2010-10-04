Логотип салона красоты

Имеется логотип в растре, но утерян исходник. В настоящий момент требуется изготовление векторного логотипа (добавить эффекты освещения), созданного на основе имеющегося в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! На днях открываем студию красоты и релаксации "Apriori" .
Необходимо разработать логотип. Примерную концепцию я знаю, есть даже готовые клипарты.
Нужно только разработать общий фирменный стиль : то есть дизайн вывески, визиток и рекламных буклетов, на основе моих клипартов.
Назначьте пожалуйста вашу цену.
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