Логотип салона красоты

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки388 просмотров
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Здравствуйте! На днях открываем студию красоты и релаксации "Apriori" .

Необходимо разработать логотип. Примерную концепцию я знаю, есть даже готовые клипарты.

Нужно только разработать общий фирменный стиль : то есть дизайн вывески, визиток и рекламных буклетов, на основе моих клипартов.

Назначьте пожалуйста вашу цену.

13 лет назад
salon-apriori
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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