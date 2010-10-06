salon-apriori

Сделать визитку для интернет-портала.
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Закрыт
13 лет назад
Сделать визитку для интернет-портала.
Здравствуйте! На днях открываем студию красоты и релаксации "Apriori" . Необходимо разработать логотип. Примерную концепцию я знаю, есть даже готовые клипарты. Нужно только разработать общий фирменный стиль : то есть дизайн вывески, визиток и рекламных буклетов, на ...
Здравствуйте! Необходимо качественно и профессионально сверстать журнал. Есть готовая концепция, обложка, и модульная сетка. Около 28-32 страниц. Формат В5 (обрезной) Полноцвет. Назовите свою цену и сроки выполнения, я с вами свяжусь. С уважением.