salon-apriori

Оксана Иванова salon-apriori

 
35 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип салона красоты

    $50

    Здравствуйте! На днях открываем студию красоты и релаксации "Apriori" . Необходимо разработать логотип. Примерную концепцию я знаю, есть даже готовые клипарты. Нужно только разработать общий фирменный стиль : то есть дизайн вывески, визиток и рекламных буклетов, на ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка журнала

    Здравствуйте! Необходимо качественно и профессионально сверстать журнал. Есть готовая концепция, обложка, и модульная сетка. Около 28-32 страниц. Формат В5 (обрезной) Полноцвет. Назовите свою цену и сроки выполнения, я с вами свяжусь. С уважением.

    Верстка полиграфии24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
0 баллов
11 лет назад
Визитка (Персонально для Мудревского Сергея)
Не заплатила