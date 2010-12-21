Нужно немного флеша

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок226 просмотров

Есть вот такой кружок (см аттач).

При наведении мыши на различные регионы:

1) будет меняться фон соответствующего региона (предоставлю psd исполнителю).

2) должна вызываться js функция с именем changeLeftRegion(numRegion), где numRegion это параметр содержащий номер ховернутого региона. Пример вызова js из флеша здесь http://blog.codefidelity.com/?p=15

Формы регионов должны четко совпадать с теми что на картинке. Например если навести мышью в центр на облась viable, то только эта область должна подсветиться, а не весь круг Your Company.

Тут на пару часов работы знающему человеку. Кто свободен и может сделать сегодня?

JavaScript
14 лет назад
mdteam
Мила 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

astra_l
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Быстро, оперативно, ответственно. Что можно еще сказать? Хороший специалист и далеко пойдет! Так держать!
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Заявки фрилансеров

astra_l
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад