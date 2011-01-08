Open ID для игры

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Завершен1 заявка134 просмотра

Сделать для скрипта игры в шахматы вход через OpenID (больше всего интересует авторизация через ВКонтакте)

14 лет назад
AK-82
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Работу выполнил очень грамотно, четко и в срок. Все подробно объяснил, показал, что было добавлено, как это работает. Были переданы все исходные коды. Работа на ОТЛИЧНО. Огромное спасибо. Буду и впредь пользоваться Вашими услугами.
Отличный заказчик! Задержек с оплатой никаких не было! Если необходима будет помощь - всегда рад сотрудничать! Задания дает четкие и ясные! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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