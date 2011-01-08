Нужно создать небольшую флеш-анимацию на тему обработка метала, бюджет скромный. Подробное описание в прикрепленном файле. Эскиз - здесь - http://sr.kievpro.com/img/flash-maxlen.jpg
Open ID для игры
Сделать для скрипта игры в шахматы вход через OpenID (больше всего интересует авторизация через ВКонтакте)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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