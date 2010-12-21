PHP проект с интеграцией CRM системы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Требуется опытный программер или команда для проекта по разработке сайта на ПХП и интеграции его с клиентской системой - NetSuite. подробности в личку.

требования:

опыт работы с NetSuite

просьба оставлять заявки+имейл для получения спецификации

PHP
14 лет назад
vladsw
Влад 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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