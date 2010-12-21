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PHP проект с интеграцией CRM системы
Требуется опытный программер или команда для проекта по разработке сайта на ПХП и интеграции его с клиентской системой - NetSuite. подробности в личку.
требования:
опыт работы с NetSuite
просьба оставлять заявки+имейл для получения спецификации
Заявки фрилансеров
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