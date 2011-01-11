Необходимо знание: php, mysql, java, smarty, ajax. Требуется небольшая доработка уже готового решения.
Доработки для специалиста по руби
Срочно ищется специалист по руби
Для доработок существующего проекта
Бюджет 15000 руб
Приступить надо сегодня работы на 3-4 дня
Список доработок исполнителю
Выбранный исполнитель
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