Доработки для специалиста по руби

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка147 просмотров

Срочно ищется специалист по руби

Для доработок существующего проекта

Бюджет 15000 руб

Приступить надо сегодня работы на 3-4 дня

Список доработок исполнителю

14 лет назад
pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

justneshin
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$500
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Человек слова. Очень доволен сотрудничеством, которое, судя по всему, продолжится. Высшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

justneshin
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад