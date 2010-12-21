Пакетная закачка фото для фотогалереи под NETCAT

Необходимо решение по пакетной закачке фотографий(как несколько файлов так и папку в виде альбома) для фото галлереи и после все это прикрутить к НЕТКАТ 4.2, т.е. чтобы все это было интегрировано в неткат и работало в админке(интерфейсе пользователя).

Видео также иногда требуется закачивать по 3-5 файлов разом.

Устали закачивать по 100-300 фото по одной штучке :-(

Фото галерея может быть не Неткатовская, а какое ли бо другое решение.

примеры решения представлены в соц сетях Facebook, Myspace и других соц сетях.

1.Варианты решения задачи.

2.Стоимость.

3. Время

Ждем предложений, если есть готовые работы, то приветствуется мы купим.