Необходимо решение по пакетной закачке фотографий(как несколько файлов так и папку в виде альбома) для фото галлереи и после все это прикрутить к НЕТКАТ 4.2, т.е. чтобы все это было интегрировано в неткат и работало ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Редизайн, верстка и монтаж на CMS NETCAT 3.5 Extra Данный проект www.mxdv.ru был реализован в 2005 году пришло время обновить проект, как структуру так и дизайн. В настоящее время принято решение о редизайне сайта, изменения ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим оперативный перевод, как правило текстов с американских сайтов мототематики следующих направлений мотокросс, суперкросс, фристайл, супермото. Поддержка сайта www.mxdv.ru для примера можете посмотреть следующие сайты, самый новостной сайт мотокросс и эндуро новостей: http://www.racerxonline.com/ Есть ...Переводы14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Данный проект www.mxdv.ru был реализован в 2005 году фрилансером Никитой Обуховым. в настоящее время принято решение о редизайне сайта изменения структуры и наполнения, в общем по факту это будет новый проект на базе CMS продукта ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад