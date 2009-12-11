Сайт: baffolobill.com сроки: крайний срок сдачи проекта 30/12/2009 движок: Django разрешенные js-фреймворки: jQuery только с включенным режимом совместимости (jQuery.noConflict()); использование других библиотек разрешается только в случае внятного доказательства, что без них никак разрешение экрана: от 1024x768 стоимость: $100 (указывать цену ...
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Редизайн, верстка и монтаж на CMS NETCAT 3.5 Extra
Данный проект www.mxdv.ru был реализован в 2005 году пришло время обновить проект, как структуру так и дизайн.
В настоящее время принято решение о редизайне сайта, изменения структуры и наполнения, в общем по факту это будет новый проект на базе CMS продукта NETCAT Extra 3.5
Необходимо сделать это более современно в духе времени и динамики настоящего спорта т.е. мотокросса с существующими на данный момент последними Интернет и медиа технологиями.
примерную структуру сайта смотрите в приложенном файле "MXDV карта сайта нью.doc" смотрите ниже в приложении, там и скачаете , там же ссылки на примерно то как бы мы хотели это все видеть.
по факту это новостной портал мото-новостей определенных тематик в частности мотокросс, суперкросс, фристайл, технические статьи обзоры и т.д. С частичным медиа наполнением.
Идеал воплощения это конечно www.racerxonline.com/ скромно и со вкусом. Но у нас может быть фристайл и в Веб дизайне, но без излишеств и со вкусом стилистика хайтек с элементами хип-хоп, хард, металл и панк рока.
Идейная направленность проекта отражена здесь еще в 2005 году : www.mxdv.ru/about/ ,но там все было применительно к дальнему востоку, сегодня мы бы хотели расширить рамки данного проекта до пост СНГ пространства.
Кроме этого в проекте предусмотрен интернет магазин, как запчастей, формы аксессуаров, так и атрибутики данных экстремальных видов спорта.
По срокам хотели бы закончить все это т.е. генеральную линию дизайна, лого и фирменый стиль и большую часть макетов основных страниц страниц к 25 декабря этого года.
Тематика примерно в части направления дизайна близкая к www.nofear.com/ и www.foxhead.com/us/mx/ и www.redbullxfighters.com/......... ; www.supercross.com/ ; motocross.transworld.net/, http://www.sxgp.com/ и конечно www.racerxonline.com/
Все станицы должны иметь блоки контекстной рекламы Google и Яндекс, кроме этого свои блоки рекламы, для отображения предложений своего мото-магазина, а также для сторонних рекламодателей. Кроме этого рекламу планируем включить и в форум, который работает пока под движком phpBB (необходимо сделать апгрейде до версии 3.0.6 или предложить лучший вариант движка форума например http://www.simplemachines.org/ )
кроме этого нравится навигация, реклама и другое, как на timeout.ru
сотрудничество будет по всей видимости долгим, т.к. все придется доводить до ума.
Все станицы должны иметь блоки контекстной рекламы Google и Яндекс, кроме этого свои блоки рекламы, для отображения предложений своего мотто-магазина, а также для сторонних рекламодателей. (Но не переборщить с рекламой)
Соответственно несколько баннеров разного формата под начальную раскрутку своей рекламной компании самого сайта и его отдельных разделов и т.д.
В общем это в двух словах.
Всем удачи.
P.S. Надо постараться сделать данный проект до декабря 2010, т.е. по времени все весьма критично.
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