Дизайн простого сайта.

http://www.intelecthouse.ru/ http://www.housecontrol.ru/ http://www.intelkey.ru/ http://www.elite-systems.ru/ http://www.x-control.ru/ http://ideal-house.ru/ Вот примеры сайтов конкурентов. Необходим технологичный и необычный дизайн сайта, такой что бы человек выделял его из другой массы сайтов. Что то из этой серии. Сайты разные, но тема одна, умные дома, новые достижения в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн (или даже редизайн) сайта
С использованием имеющихся материалов и структуры.
Дизайн должен быть простой, но красивый.
Необходимо быстро.
Нам желательно видеть ссылки на подобные работы, чтобы быстрее выбрать подходящего дизайнера.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется разработка дизайна сметного портала http://cmet4uk.ru Проект некоммерческий, расходы на дизайн предполагаются в размере до 1,5 - 2 тыс. рублей в месяц. Весь дизайн сразу не прошу, сам понимаю, за такие деньги никто не возьмётся, но постоянное ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
Назначение сайта - на данный момент - интернет-магазин по продаже внутриигровой валюты к играм World Of Warcraft и Eve Online и сопутствующих товаров - cd-key-и, карты оплаты игрового времени, дополнения к игре (add-on-ы). Примеры иных магазинов ...Завершен14 лет назад
- $40
Есть 2 сайта на DLE фильмы и софт. нужно добавить в шапках шаблонов празднечно-новогодне настроения с украшениями. Для тех кто сможет сделать быстро и красиво.Завершен14 лет назад
Нужен дизайн интернет магазина, главной страницы (возможно и вторые), 2 - 3 варианта + доработка утвержденного Оплата по отрсовке конечного результата, сроки сжатые. Указывайте цены, сроки. Подробности в ПМДизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно отрисовать PSD-макеты для внутренних страниц сайта. Прототипы страниц существуют пока в экселе. Есть дизайн сайта с блоками, шапкой, футером и т.п. Для центрального (основного) блока сайта нужно отрисовать макет для страницы Регистрации пользователей, Авторизации, Личного ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт с проработанным уникальным дизайном. Необходимо сделать дизайн блога по концепции схожий с дизайном сайта. Также требуется верстка этого дизайна под WordPress. Указывайте цену либо за дизайн+верстку, либо отдельно за дизайн, отдельно за верстку. В предложении обязательно ...Завершен14 лет назад
- $250
Надо нарисовать дизайн и верстка для интернет-магазина на HostCMS в стиле минимализма. Пример того что нравиться: http://www.becompact.ru Есть требования к логике - должно быть удобно, принцип 3 клика без перезагрузки страницы и клиент попадает в нужный раздел, тематика ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Необходим дизайн для сайта. Шаблон (скелет) сайта уже есть. Задание: продумать корпоративный стиль, а также обновить (или вовсе создать новый) логотип. Тематика сайта: комплексное снабжение строительных предприятий. Основное направление: оптовая продажа оснастки для электроинструмента ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Дано: - Шаблоны с открытым кодом. - Варианты дизайна. Нужно: - Дизайн(правка) И/ИЛИ - Шаблон для joomla 1.5 с параметрами. - Возможность менять цветовую гамму и шрифты. - Если разрешение экрана более 1024, шаблон тянется. - Кроссбраузер. Дизайн и шаблон желательно (но ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад