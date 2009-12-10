Дизайн интернет-магазина

$250
Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок428 просмотров
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Надо нарисовать дизайн и верстка для интернет-магазина на HostCMS в стиле минимализма.

Пример того что нравиться:

http://www.becompact.ru

Есть требования к логике - должно быть удобно, принцип 3 клика без перезагрузки страницы и клиент попадает в нужный раздел, тематика - сумки для ноутбуков, аксессуары.

стиль - бело черно оранж.

14 лет назад
tekila
Петр 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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