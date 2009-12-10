Поправить дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок361 просмотр
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Есть исходный PSD.

Есть видение, как должен выглядеть более обновленный дизайн.

Необходимо внести правки, которые в основном заключаются в правке слов и небольших графических элементов

Подробности по переписке в icq 484664092

Дизайн сайта
14 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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