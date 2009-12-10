Разработка дизайна для Shop Script Premium

Необходимо создать шаблон для Webasyst Тематика: Интернет-магазин по продаже светового, звукового, DJ-оборудования, музыкальных инструментов и других сопутствующих товаров. Дизайн должен быть резиновым и соответствовать тематике сайта. Ваши предложения оставляйте только здесь в проекте или личке, ICQ временно недоступно. PS: хотелсь ...
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Доброе время суток! Установлен скрипт SHOP SCRIPT PREMIUM на него нужно наложить дизайн туристической тематике .Есть готовые графическии элементы и корпоративный стиль. Ваши предложения в SKYPE capitan13morgan
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