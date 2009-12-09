Дизайн интернет-магазина уикальных товаров

Дизайн сайтовЗакрыт63 заявки445 просмотров
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Нужно создать дизайн главной страницы для интернет-магазина товаров разнообразного назначения www.edelstar.me .

Исполнителю будет предоставлен графический файл, в котором будет паказано какие элемнты будут присутствовать в дизайне и их примерное расположение.

14 лет назад
Svetozor
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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