Дизайн сайта рекламного агентства

Нужно сделать дизайн сайта.. Ниже ТЗ на сайт. Меню разделов 1. О центре 2. Программы: • Шаг 1 «Я большой» возраст 0,6 – 2 года • Шаг 2 «Хочу все знать» возраст 2 -3 года • Шаг 3 «Доктор детских наук» возраст 3- 4,5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
! ЭТО КОНКУРС
Для сайта рекламного агентства нужен дизайн.
домен WEB-BTL.ru
Соответственно, 2 основные услуги - это WEB-услуги (создание-продвижение сайтов, интернет-реклама и т.д.) и BTL-услуги (расклейка объявлений, проведение промо акций, реклама в лифтах, в почтовых ящиках и т.д.)
Требования:
легкий, светлый, без массы не нужных элементов и ссылок. ОБЯЗАТЕЛЬНА изюминка в дизайне, которая позволит выделитьсяя из массы таких же сайтов.
Нужен дизайн Главной, Второго уровня, Галереи работ и стр. Контакты.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Интересно узнать, сколько будет стоить дизайн-макет для интернет магазина в формате PSD + внедрение Скрипт инет-магазина предоставил сервис ShopCMS.Ru... на мой взгляд, если у них заказывать... то расценки немного дорогие... хотя тарифы я не знаю, поэтому ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Нужен креативный дизайн для промо-проекта сайта студентов факультета с интро-страницей. Бюджет на дизайн с версткой - 200$ Есть заполненная анкета-бриф и общая идея. Срочный проектЗавершен14 лет назад
Есть сайт http://skater.in.ua Требуется сделать редизайн темы Wordpress так,чтобы он соответствовал всем современным тенденциям блогосферы. Чтобы понять,что я хочу загляните на сайты sneake.ru и doskimag.ru Ваши условия и цены пожалуйста.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен несложный дизайн, без флеша и прочих изысков, к пятнице. ТЗ лаконичное (под отсутствующие пока компоненты - просто оставить место): 1. цветовая гамма - голубой, зелёный, белый (свежие тона) 2. Шапка - виды, связанные с ...Закрыт14 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно разработать дизайн для двух сайтов, разных тематик. Первая тематика - пластиковые окна Вторая тематика - дизайн сайта спортивного клуба Пишите свои предложения и сроки, желательно Украина. Пишите свои предложения в этой теме, они скрыты. СпасибоЗавершен14 лет назад
- $400
Требуется нарисовать дизайн трех сайтов. Дизайн в меру строгий, подробности в рекомендациях, приветствуется "легкий" флеш Максимальное количество меню, должны быть текстовые, так как один из сайтов будет на трех языках. Победит дизайнер предоставивший, наброски дизайнов, а не ссылку ...Закрыт14 лет назад
- $50
Создать flash-шапку для сайта. И внести некоторые коррективы во flash - баннер. Все необходимые материалы – предоставлю.Завершен14 лет назад
- $100
Требуется доработать дизайн сайта. Дизайн стартовой страницы(Flash),главной, 2 внутрение. есть исходный макет который необходимо довести до логического завершенияЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен дизайн для интернет-магазина белья (мужского и женского) простой, не перегруженный графикой, с использованием существующего логотипа, легкий креатив в оформлении, не напрягающие тона. Должны быть учтены: главная страница(основной дизайн), страница категории товара (отображение товара в категории), страница товара. (можно ...Завершен14 лет назад