Дизайн сайта рекламного агентства

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! ЭТО КОНКУРС

Для сайта рекламного агентства нужен дизайн.

домен WEB-BTL.ru

Соответственно, 2 основные услуги - это WEB-услуги (создание-продвижение сайтов, интернет-реклама и т.д.) и BTL-услуги (расклейка объявлений, проведение промо акций, реклама в лифтах, в почтовых ящиках и т.д.)

Требования:

легкий, светлый, без массы не нужных элементов и ссылок. ОБЯЗАТЕЛЬНА изюминка в дизайне, которая позволит выделитьсяя из массы таких же сайтов.

Нужен дизайн Главной, Второго уровня, Галереи работ и стр. Контакты.