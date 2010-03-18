Дизайн сайта рекламного агентства

$250
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок3195 просмотров
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#1$

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Для сайта рекламного агентства нужен дизайн.

домен WEB-BTL.ru

Соответственно, 2 основные услуги - это WEB-услуги (создание-продвижение сайтов, интернет-реклама и т.д.) и BTL-услуги (расклейка объявлений, проведение промо акций, реклама в лифтах, в почтовых ящиках и т.д.)

Требования:

легкий, светлый, без массы не нужных элементов и ссылок. ОБЯЗАТЕЛЬНА изюминка в дизайне, которая позволит выделитьсяя из массы таких же сайтов.

Нужен дизайн Главной, Второго уровня, Галереи работ и стр. Контакты.

Дизайн сайта
14 лет назад
vassal11
Алексей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-2)
Победитель конкурса
KremTheHero
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
Хороший дизайнер. Предложил красивые и грамотные варианты. Устранил все замечания. В итоге получили классный дизайн сайта. Будем обращаться еще.
Добропорядочный и учтивый заказчик, шёл на контакт и прислушивался к Моим советам, в результате развёрнутого диалога заказчик-исполнитель Мы вместе пришли к верному решению поставленных задач. Всем советую...
Заявки фрилансеров
KremTheHero
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
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