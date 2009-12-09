Редизайн блога-магазина посвященного скейтбордингу

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки240 просмотров
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Есть сайт http://skater.in.ua

Требуется сделать редизайн темы Wordpress так,чтобы он соответствовал всем современным тенденциям блогосферы.

Чтобы понять,что я хочу загляните на сайты sneake.ru и doskimag.ru

Ваши условия и цены пожалуйста.

14 лет назад
Plugataryov
Юрий 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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