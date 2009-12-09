Требуется нарисовать диз, сверстать его и установить на уже купленный движок интернет-магазина VamShop. Подробности в ТЗ. Читайте внимательно. Там есть конкретные примеры. Сперва надо предоставить макет диза. Чей макет будет утвержден, тот и будет все доделавать. ...