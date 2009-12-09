Дизайн 3 сайтов компании

$400
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок483 просмотра
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#1$

Требуется нарисовать дизайн трех сайтов.

Дизайн в меру строгий, подробности в рекомендациях, приветствуется "легкий" флеш

Максимальное количество меню, должны быть текстовые, так как один из сайтов будет на трех языках.

Победит дизайнер предоставивший, наброски дизайнов, а не ссылку на портфолио. Ждем работ.

Вопросы задавайте. Все обсуждаемо.

Бюджет 12 000 рублей за три сайта

14 лет назад
Dryzya
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Победитель конкурса
kotosharic
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
Заявки фрилансеров
kotosharic
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
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