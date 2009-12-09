Дизайн 3 сайтов компании

# 1 — $

Требуется нарисовать дизайн трех сайтов.

Дизайн в меру строгий, подробности в рекомендациях, приветствуется "легкий" флеш

Максимальное количество меню, должны быть текстовые, так как один из сайтов будет на трех языках.

Победит дизайнер предоставивший, наброски дизайнов, а не ссылку на портфолио. Ждем работ.

Вопросы задавайте. Все обсуждаемо.

Бюджет 12 000 рублей за три сайта