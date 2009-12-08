Редизайн сайта

Тематика: новости энергетики, аналитические статьи, обзоры. В шапке должна быть фотография (фотографию подбирать не надо), по краям нужны меню под рубрики. Около 12 пунктов меню. В центре страницы информационные блоки, вставки с видео. Также в центре страницы есть ...