Дизайн сайта фирмы по выкупу битых авто

В рамках работ по созданию нового сайта требуется разработать дизайн. Нам требуется 2 разных эскиза от разных Исполнителей: по одному от каждого. (Мы не хотим прибегать к услугам одного, чтоб избежать возможной стереотипности). К обозначенной дате оба ...
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Разработать дизайн сайта фирмы занимающейся выкупом битых и аварийных автомобилей, согласно эскизу в приложении. Дизайн расчитывать на разрешение экрана 1024*768, предусмотреть РЕЗИНОВОСТЬ дизайна. Дополнительные вопросы по участию в конкурсе и проекту по асе 242057596, либо skype - web_abuser.
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