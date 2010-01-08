Дизайн сайта фирмы по выкупу битых авто

$70
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок970 просмотров
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#1$

Разработать дизайн сайта фирмы занимающейся выкупом битых и аварийных автомобилей, согласно эскизу в приложении. Дизайн расчитывать на разрешение экрана 1024*768, предусмотреть РЕЗИНОВОСТЬ дизайна. Дополнительные вопросы по участию в конкурсе и проекту по асе 242057596, либо skype - web_abuser.

Дизайн сайта
14 лет назад
web_abuser
Алексей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
Победитель конкурса
Pavel_Safronoff
Павел 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
Дизайн сделанный Павлом сразу выделился среди конкурсных предложений, своей необыденностью, отличием замысла, и естественно клиент выбрал его абсолютно без колебаний. Причем работа была заявлена самой первой, все эти факторы говорят о классе дизайнера. Сотрудничеством доволен.
Плодотворное сотрудничество. Взаимопонимание в выполнении, дополнениях, корректировках. Перспективы развития дальнейших трудовых взаимоотношений.
Заявки фрилансеров
Pavel_Safronoff
Павел 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад