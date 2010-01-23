Дизайн сайта стилиста

В рамках работ по созданию нового сайта требуется разработать дизайн. Нам требуется 2 разных эскиза от разных Исполнителей: по одному от каждого. (Мы не хотим прибегать к услугам одного, чтоб избежать возможной стереотипности). К обозначенной дате оба ...
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Дизайн сайта. В приложенном файле описание и примеры.
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