Украсить 2 сайта

Нужно сделать сайт в стиле игры Ragnarok Online. Хороший пример, но не по данной теме – imws.ru Ширина сайта 1000px Отступы от края слева и справа обязательно. Шапка с качественными картинками с персонажами Ragnarok Online. Левый блок – Вертикальное меню. ...