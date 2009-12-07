Дизайн информационно аналитической системы

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок191 просмотр
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Добрый день.

Разработан программный продукт на технологиях ASP.NET + Silverlight.

Необходимо предложить новый, более удобный дизайн нескольких основных страниц проекта.

Обязательное условие - кандидат нужен из Киева, для личной встречи и обсуждения деталей.

Что нужно в результате:

1. Макет дизайна.

2. Пример пары сверстанных страниц.

Исходный материал в аттаче.

От вас сроки и стоимость.

С уважением,

Максим

для связи :[email protected]

аська: 283796735

14 лет назад
MaxymDev
Максим 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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