Дизайн информационно аналитической системы

http://freelance.kz/ наподобие этого тоже под такой же движок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Разработан программный продукт на технологиях ASP.NET + Silverlight.
Необходимо предложить новый, более удобный дизайн нескольких основных страниц проекта.
Обязательное условие - кандидат нужен из Киева, для личной встречи и обсуждения деталей.
Что нужно в результате:
1. Макет дизайна.
2. Пример пары сверстанных страниц.
Исходный материал в аттаче.
От вас сроки и стоимость.
С уважением,
Максим
для связи :[email protected]
аська: 283796735
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