Аукцион на PhpProBid

$500
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У меня есть аукцион но он мне не устраивает нужно переделать полность первое Дизайн второе формы категории и создания лота.И убрать не нужное.Исправить ошибки скрипта.

PHP
14 лет назад
IrinaMal
Ирина 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для киносайта

    $100

    1. Нужен дизайнер с опытом, без опыта не пишите - врятли справитесь. 2. Примерный пример дизайна сайта какой должен быть есть. 3. Если вы можете потом дизайн сразу сверстать под движок DLE, то доплата + 30$ 4. Оплата ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн музыкального сайта

    $300

    Доброго времени суток фрилансеры. акивно развивая свой бизнесс по продаже музыкальных инструментов. Нужен дизайн на музыкальную тематику. если сработаемся с исполнителем, то доверю ему создание волноценного сайта. пожалуйста, кто готов выполнить заказ, добавляйтесь и я ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта lineage

    $100

    Нужно нарисовать или собрать дизайн пригодный для дальнейшего использования с joomla 1.5 Как основной пример, сайт l2euro.ru, l2server.ru, другие примеры и изображения можно взять с ivory-tower.de и deviantart.com Задача дизайна: инстинктивное привлечение ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна шапка для сайта.

    Добрый день! Нужна шапка для сайта. Сделать ее нужно сегодня. Так что если вы свободны и умеете делать красивые шапки - пишите цену, сроки и оставляйте свои контакты. Спасибо!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка для DLE 8.3

    $150

    Необходим дизайн + верстка в стиле хайтек (возможно черные, серые, оранжевые, белые цвета) для новостного сайта новинок техники. Графики должно быть минимум - лого, кнопки и другие графические элементы (основная это css), div'ная верстка, кроссбраузерность ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тема для Explay 3

    Нужно создать тему для данного движка, интересуют варианты как на основе готовых psd, так и с нуля. Предлагайте цены и сроки.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад