Дизайн сайтов

Дизайн согласно ТЗ. Вся работа будет сводиться в подборе цветовых схем. Дополнительно есть блок схемы, которые получите на email. Бюджет ограничен указанной суммой. В ICQ и на личку не пишите: не отвечу. Все вопросы, ответы и предложения здесь. Просматриваю ...