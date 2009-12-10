Доработка шаблона Joomla avilon.jino.ru

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка251 просмотр
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Требуется исполнитель для доработки шаблона Joomla www.avilon.jino.ru

Нужна шапка с анимированным глобусом, как пример www.atland.biz

Текст(шрифт) в шапке, как пример atlandstart.org/

Плюс оптимизация шаблона под все разрешения монитора.

Жду Ваших предложений по стоимости работы.

предоплата 50%

Срок выпонения (не горит).

Joomla
14 лет назад
Avilon
Igor Avilov 
58 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа сделана в соответствии с ТЗ, качественно и в срок. Рекомендую как добросовестного исполнителя.
Оплату получил сразу при сдаче работы! Все Оk!
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