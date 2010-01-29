Нужен дизайн для сайта

Для вот этого сайта http://sf-kamelot.dn.ua/ строительной фирмы нужен дизайн,главное чтобы было солидно и конечно по карману чтобы не ударило,когда будете цену обдумывать,то учтите что если сработаемся, то мне нужно будет еще пару дизайнов создать.

Решил добавить! Сроки меня не жмут,поэтому не стоит соревноваться как в угадай мелодию, кто быстрее. Если у кого есть какие-то наброски присылайте на мыло [email protected] или сюда же описание как вы себе представляете дизайн. Главное чтобы вы понимали, я никому и ничем не обязан, вы присылаете мне свои образцы или как вы видите дизайн и к следующим выходным я выберу наиболее понравившуюся мне работу.