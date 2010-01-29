Нужен дизайн для сайта

Нужен дизайн http://blogger.com Работа не сложная, необходимо сграбить главную страницу http://blogger.com в статичный html почистить от всех внешних скриптов и хлама Шаблон должен состоять из папки images, css (картинки и стили) и один файл index.html Указывайте Ваши цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для вот этого сайта http://sf-kamelot.dn.ua/ строительной фирмы нужен дизайн,главное чтобы было солидно и конечно по карману чтобы не ударило,когда будете цену обдумывать,то учтите что если сработаемся, то мне нужно будет еще пару дизайнов создать.
Решил добавить! Сроки меня не жмут,поэтому не стоит соревноваться как в угадай мелодию, кто быстрее. Если у кого есть какие-то наброски присылайте на мыло [email protected] или сюда же описание как вы себе представляете дизайн. Главное чтобы вы понимали, я никому и ничем не обязан, вы присылаете мне свои образцы или как вы видите дизайн и к следующим выходным я выберу наиболее понравившуюся мне работу.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно в интернете найти красивый шаблон DLE по моим критериям. Можно искать на: dle.net.ua dle.in.ua 4dle.ru и т.д.! Оставляйте цену и сроки за 1 шаблон!Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно нарисовать дизайн для сайта по он-лайн игре.Завершен14 лет назад
- $100
Задание: Необходимо предложить новый оригинальный дизайн для сайта www[dot]surin-photo[dot]com. Особые требования: 1. Нужно, чтобы сохранялась структура страниц (нужно для дальнейшей верстки). 2. Сделать дизайн менее серым и мрачным. Исходные данные: ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
ТЗ будет предоставлено исполнителю, выбраному по портфолио/отзывы. в личку, аську и пр. не отвечаю форэскиз к понедельнику 7 декабряЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо сделать доработку дизайна магазина согласно ТЗ (Главная, внутренние). Идею необходимо продемонстрировать в виде наброска. Цены и сроки в проект, если возникнут вопросы - в асю (сорок шесть двадцать два тридцать шесть). ТЗ подшито в ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер. Создание дизайна строительного сайта. Оплата Яндекс-Деньги или нал: СПб. Без отзывов, не сдающих работу к назначенному сроку и вебстудии просьба не беспокоить. При хорошо выполненной работе - долгосрочное сотрудничество.Завершен14 лет назад
Создать дизайн для сайта отзывов, взяв за основу cars.ruЗавершен14 лет назад
- $100
Сайт для изучения иностранных языков (5 языков)Завершен14 лет назад
- $350
Приветствую, товарищи дизайнеры. Предлагаю конкурс на дизайн сайта. Необходимо создать строгий и деловой дизайн сайта с логотипом для фирмы бюро переводов "ПереводЪ". В качестве основных элементов дизайна предлагается использовать Вавилонскую Башню и людей в различных национальных костюмах. Как ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад