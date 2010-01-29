Нужен дизайн для сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен51 заявка561 просмотр
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Для вот этого сайта http://sf-kamelot.dn.ua/ строительной фирмы нужен дизайн,главное чтобы было солидно и конечно по карману чтобы не ударило,когда будете цену обдумывать,то учтите что если сработаемся, то мне нужно будет еще пару дизайнов создать.

Решил добавить! Сроки меня не жмут,поэтому не стоит соревноваться как в угадай мелодию, кто быстрее. Если у кого есть какие-то наброски присылайте на мыло [email protected] или сюда же описание как вы себе представляете дизайн. Главное чтобы вы понимали, я никому и ничем не обязан, вы присылаете мне свои образцы или как вы видите дизайн и к следующим выходным я выберу наиболее понравившуюся мне работу.

14 лет назад
tarasbulba
Иван 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
atava
Анна 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$60
4 дня
Анна выполнила порученную ей работу на 5 с плюсом, дизайн переделывался много раз до полного его согласования, с учетом всех капризов. Все сроки соблюдены несмотря на то, что дополнительно потребовалась вестка и установка дизайна. Рекомендую всем как профессионального фрилансера и сам еще обязательно обращусь.
Очень приятно было поработать, была предоставлена вся необходимая информация, оказывалось всяческое содействие, оплата переводилась вовремя. Спасибо.