Дизайн шаблона DLE

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок198 просмотров
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Нужно в интернете найти красивый шаблон DLE по моим критериям.

Можно искать на:

dle.net.ua

dle.in.ua

4dle.ru

и т.д.!

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14 лет назад
TKing
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад