Приватный проект для sytrus

Необходима разработка шаблона корпоративного Веб-дизайна (для Joomla CMS) для сайта-визитки компании. Есть шаблон, выполненный в excele.
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Создание нового дизайна для интернет-магазина.
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