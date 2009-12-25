Приватный проект для sytrus

Отличная работа. Магазин сделан очень качественно и красиво, редко встречаешь такие в сети. Каждая деталь проработана до мелочей, все четко и грамотно. При возникновении вопрос, тут же внес правки и дал рекомендации. Работа выполнена в срок и за нормальные деньги. Очень доволен работой Константина. Только к нему теперь буду обращаться. Специалист с большой буквы.