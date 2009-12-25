Приватный проект для sytrus

$700
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки167 просмотров
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Создание нового дизайна для интернет-магазина.

14 лет назад
faigk
43 годаАзербайджан
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sytrus
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$700
12 дней
Отличная работа. Магазин сделан очень качественно и красиво, редко встречаешь такие в сети. Каждая деталь проработана до мелочей, все четко и грамотно. При возникновении вопрос, тут же внес правки и дал рекомендации. Работа выполнена в срок и за нормальные деньги. Очень доволен работой Константина. Только к нему теперь буду обращаться. Специалист с большой буквы.
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