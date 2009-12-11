Создание шаблона для Wordpress

Необходимо создать дизайн форума (шапка, иконки, кнопки, фоны). Форум Киева http://forumok.kiev.ua , посвящен киевлянам, веселым, активным людям и гостям столицы. На форуме нет политики. Аудитория форума от 16 - 40 лет. Нужно сделать оригинальный, запоминающийся,удобный и стильный дизайн, ...
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Нужно создать простенький шаблон для Wordpress, который будет выглядеть как на картинке в приложении.
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