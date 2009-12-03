Дизайн сайта и верстка

Не кто не хочет делать рип ну оно и к лучшему..

делаем свой дизайн и верстаем под joomla 1.0

суть сайта это прототип яндекс маркета или сайта который мне нравиться по дизайну http://migom.by/

в этом направлении и работаем)

ps предложения все сюда