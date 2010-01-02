Переделать шаблон Joomla из 1.5 в 1.0.x

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Нужно переделать шаблон 1.5.х

http://template.joomlart.com/ja_seleni/index.php

требуется переделать его под версию для joomla 1.0.x

quickstart и source шаблона:

http://www.megaupload.com/?d=P936ZGQ4

довольно много сложных эленентов, кто может сделать, цены?

Joomla
14 лет назад
alex1987
Волошин 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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