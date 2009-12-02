Иллюстрация для сайта

Требуется сабж. Проект еще на стадии утверждения, поэтому мелкие детали по тз будут известны позже. Нужны: Лента новостей, отдельная новость, личный кабинет, почта, логин, регистрация итп.. За основу можно взять любой популярный ресурс на этом движке,они все ...