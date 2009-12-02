Требуется сверстать страницы по оригиналу

Требуется дизайн в светлых тонах, для сайта по продаже керамзита. Требования к исполнителю: Самостоятельно вести переписку с заказчиком на предмет деталей дизайна Не писать в асю. Писать стоимость и сроки. Иметь портфолио, отзывы и быть не менее полугода на веблансе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть psd надо сверстать имея в примере уже готовый сайт и css.
Подробности вышлю тому кто предложить лучшие условия.
http://letitbit.net/download/8772.869534f1cd2f5107662f8fd00/psd_dlya_verstki.zip.html
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