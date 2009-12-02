Требуется сверстать страницы по оригиналу

Требуется дизайн в светлых тонах, для сайта по продаже керамзита. Требования к исполнителю: Самостоятельно вести переписку с заказчиком на предмет деталей дизайна Не писать в асю. Писать стоимость и сроки. Иметь портфолио, отзывы и быть не менее полугода на веблансе.