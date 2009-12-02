Требуется сверстать страницы по оригиналу

$50
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок314 просмотров
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Есть psd надо сверстать имея в примере уже готовый сайт и css.

Подробности вышлю тому кто предложить лучшие условия.

http://letitbit.net/download/8772.869534f1cd2f5107662f8fd00/psd_dlya_verstki.zip.html

14 лет назад
ipkk4
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
MaratCrash
Марат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад
$40
1 день
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