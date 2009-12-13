Переписать шаблон joomla 1.5

Дано:

-Коммерческий шаблон в виде демо версии. Условно говоря с открытым кодом.

-Три варианта цветовой схемы в виде картинок.

-Новый баннер для шапки в виде PSD.

Нужно:

-Сделать шаблон для joomla 1.5 в простом виде. Т.е. php, css, картинки. Приближеным к образцу, возможны некоторые изменения дизайна. Не копию сделать, но похожее решение.

-Возможность менять цветовую схему из заданных в условиях, ну хотя бы руками из конфига, а не переписыванием кода.

-Если разрешение экрана более 1024, шаблон тянется.

-На сайте стоит форум kunena, его шаблон также подлежит раскраске в выбранную цветовую схему.