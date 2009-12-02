Дизайн сайта.

$50
Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок305 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть шаблон на скрине в приложении.

Мне нужно его перерисовать в псд, изменить шапку, вставить модули и разделы с нашего портала. Все просто

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Мне в личку недолбить и в Аську неписать.

Оставляйте свои предложения, укажите свою Асю либо Скайп. Сам с вами свяжусь.

Дизайн сайта
14 лет назад
Sysanin
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
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