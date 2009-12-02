Дизайн сайта.

Есть шаблон на скрине в приложении.

Мне нужно его перерисовать в псд, изменить шапку, вставить модули и разделы с нашего портала. Все просто

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Мне в личку недолбить и в Аську неписать.

Оставляйте свои предложения, укажите свою Асю либо Скайп. Сам с вами свяжусь.