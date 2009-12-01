Шапка для женского форума

Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки474 просмотра
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Требуется нарисовать шапку для форума в стиле http://www.girlcafe.ru/

Пожалуйста, если у Вас уже есть работы в подобном стиле, укажите ссылки.

14 лет назад
bigzur
Артем 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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