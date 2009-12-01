Дизайн для сайта национального пойнтер клуба

Необходимо сделать дизайн для национального пойнтер клуба. Структура сайта и некоторые исходники для шапки представлены в прикрепленном архиве. Поскольку сайт клуба национальный, необходимо все выдержать как можно в более официальном стиле. Можно что нибудь обыграть в теме российского флага (триколор) или что то построже, пример http://www.rkf.org.ru/. Сам дизайн сайта хотелось бы видеть в тонких изящных линиях, что придает ему некую аккуратность и строгость. Еще, как вариант можно сделать в тонах сайта Московского пойнтер клуба http://www.pointerclub.ru/ , тоже достаточно скромный и выдержанный цвет.

Дизайн необходимо сделать по структуре см. в прикрепленном архиве (Главная страница).

Умение верстки приветствуется.