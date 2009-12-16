Дизайн главной страницы сайта

Доработать дизайн магазина. Есть исходники. Необходимо главное меню сделать горизонтальным (сейчас вертикальное). Отрисовать кнопки. Иконки на единичный товар: Новинка, Лидер продаж, Акция.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта строительной организации и сверстать в html шаблон.
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