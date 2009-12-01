Дизайн и верстка форума (фан-клуб)

Здравствуйте. Требуется подобрать и переделать шаблон для CMS Joomla 1.5. Тематика сайта – автомобильная, сайт только создан, посетители на него уже заходят, но дизайн – очень убогий, хочется, чтобы сайт выглядел намного красивей. Поэтому нужно: ...