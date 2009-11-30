Дизайн интернет-магазина натуральных обоев

$70
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок232 просмотра
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#1$

Необходимо создать дизайн макет для интернет магазина занимающегося продажей натуральных обоев, покрытий и т.п.

Пример аналогичного сайта: ekolend.com

Основные цвета: все оттенки листьев и дерева.

Приветствуется сочетание яркости, сочности и естественности красок!

Блок-схема сайта:такая же как и у ekolend.com + "резинка":

1. шапка с названием сайта и контактами

(доменное имя сайта: natural-otdelka.ru)

2. далее горизонтальное меню

3. ниже вертикально меню и контент

4. в самом низу "подвал"

Структура каталога:

как на ceramocenter.ru/category_... или на ekolend.com/?dir=cat/ligh...,

т.е. в блоке: название предмета, фото миниатюра, возможно краткое описание + ссылка подробнее

Схемы работы и оплаты:

1. предварительные макет страницы каталога

2. при ободрении клиентом оплата 30%

3. корректировка макета каталога и дорисовка главной страницы (на 80-90% будут совпадать)

4. оплата ещё 50%

5. отправка psd+fonts на почту

6. оплата остатка в 20%

Аванс у клиента уже взят так что оплату + положительный отзыв гарантирую !

Оплата любыми web-деньгами

Пожалуйста укажите срок выполнения !

14 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
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Нет заявок фрилансеров