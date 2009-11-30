Дизайн интернет-магазина натуральных обоев

Требуется разработка дизайна сайта тематического новостного портала. Интересующимся обращаться по ICQ 237-332-035 . Скинем ТЗ Чей макет больше всего понравится , с тем будем продолжать его доработки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн макет для интернет магазина занимающегося продажей натуральных обоев, покрытий и т.п.
Пример аналогичного сайта: ekolend.com
Основные цвета: все оттенки листьев и дерева.
Приветствуется сочетание яркости, сочности и естественности красок!
Блок-схема сайта:такая же как и у ekolend.com + "резинка":
1. шапка с названием сайта и контактами
(доменное имя сайта: natural-otdelka.ru)
2. далее горизонтальное меню
3. ниже вертикально меню и контент
4. в самом низу "подвал"
Структура каталога:
как на ceramocenter.ru/category_... или на ekolend.com/?dir=cat/ligh...,
т.е. в блоке: название предмета, фото миниатюра, возможно краткое описание + ссылка подробнее
Схемы работы и оплаты:
1. предварительные макет страницы каталога
2. при ободрении клиентом оплата 30%
3. корректировка макета каталога и дорисовка главной страницы (на 80-90% будут совпадать)
4. оплата ещё 50%
5. отправка psd+fonts на почту
6. оплата остатка в 20%
Аванс у клиента уже взят так что оплату + положительный отзыв гарантирую !
Оплата любыми web-деньгами
Пожалуйста укажите срок выполнения !
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