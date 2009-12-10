Дизайн сайта интернет-магазина шин и дисков

Нужен дизайн для интернет магазина шин и дисков,

1. дизайн сайта должен вызывать доверия у клиента и уникальным

2. на сайте должны быть не большие тени, отражения и свечение, фон сайта светлый

3. простой но красивый логотип в виде домена gumanova.com.ua

4. структура сайта на подобие http://shinnik.com.ua/ http://tires.net.ua/ , http://www.techline.in.ua http://nakolesah.ru/ на главной странице должно быть перечень марок шин и дисков, поиск по размерам шин и дисков, меню 5 пунктов, центральная часть должна быть под контент.

5. дизайн должен быть не перегружен изображениями

6. с Вас требуется только .psd макет который можно легко будет сверстать.