Дизайн сайта интернет-магазина шин и дисков

Оплата: Предоставляете макет, я его согласую с заказчиком если все устравивает то меняю деньги на исходники. 1) Необходима шапка сайта - Ширина 100% (растягиваться в сзависимости от разрешения) - высота максимум 300 пикс 2) В шапке должно быть название (8 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для интернет магазина шин и дисков,
1. дизайн сайта должен вызывать доверия у клиента и уникальным
2. на сайте должны быть не большие тени, отражения и свечение, фон сайта светлый
3. простой но красивый логотип в виде домена gumanova.com.ua
4. структура сайта на подобие http://shinnik.com.ua/ http://tires.net.ua/ , http://www.techline.in.ua http://nakolesah.ru/ на главной странице должно быть перечень марок шин и дисков, поиск по размерам шин и дисков, меню 5 пунктов, центральная часть должна быть под контент.
5. дизайн должен быть не перегружен изображениями
6. с Вас требуется только .psd макет который можно легко будет сверстать.
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