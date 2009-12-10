Дизайн сайта интернет-магазина шин и дисков

$50
Дизайн сайтовЗавершен28 заявок396 просмотров
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Нужен дизайн для интернет магазина шин и дисков,

1. дизайн сайта должен вызывать доверия у клиента и уникальным

2. на сайте должны быть не большие тени, отражения и свечение, фон сайта светлый

3. простой но красивый логотип в виде домена gumanova.com.ua

4. структура сайта на подобие http://shinnik.com.ua/ http://tires.net.ua/ , http://www.techline.in.ua http://nakolesah.ru/ на главной странице должно быть перечень марок шин и дисков, поиск по размерам шин и дисков, меню 5 пунктов, центральная часть должна быть под контент.

5. дизайн должен быть не перегружен изображениями

6. с Вас требуется только .psd макет который можно легко будет сверстать.

Дизайн сайта
14 лет назад
impshin
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$40
3 дня
Дизайн сделан на ура быстро, качественно и вовремя. Геннадий не заставит Вас нервничать и переживать у него клиент всегда прав.
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