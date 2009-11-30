Надо более 1000 дизайнов на html

Дизайн сайта есть, для него требуется нарисовать шапку и футер, "примерно" как на vimeo.com. Нужно именно нарисовать, аппликации НЕ интересуют. Логотип есть. Ширина до 972px Цену на работу выставил приблизительно, оставляйте ваши предложение, сроки и цену... P.S. По ICQ прошу ...