Нарисовать шапку и футер для сайта ЗОО тематики

Дизайн сайта есть, для него требуется нарисовать шапку и футер, "примерно" как на vimeo.com.

Нужно именно нарисовать, аппликации НЕ интересуют.

Логотип есть.

Ширина до 972px

Цену на работу выставил приблизительно, оставляйте ваши предложение, сроки и цену...

P.S. По ICQ прошу не беспокоить.