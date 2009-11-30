Создать Flash шапку для сайта

Всех приветствую. Есть такая вот работка-доработка - для сайта маленького кафе нужен был дизайник... Дизайник нарисовали почти, но он остался немного недоработан, да и заказчик сказал, что близко, но не совсем то... В общем в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата:
Предоставляете макет, я его согласую с заказчиком если все устравивает то меняю деньги на исходники.
1) Необходима шапка сайта
- Ширина 100% (растягиваться в сзависимости от разрешения)
- высота максимум 300 пикс
2) В шапке должно быть название (8 символов) для примера Медикат
3) Должно быть 4 адреса филиалов с сылками
Например
- Красноармейская, 22
- Доблести, 34
- Советская, 56
- Стачек, 32
4) все должно быть живым (создавать видимость "живого" сайта) то что примерно нужно www.nevsky64.ru/
5) Использовать семью из приложений.
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