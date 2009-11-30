Создать Flash шапку для сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок338 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оплата:

Предоставляете макет, я его согласую с заказчиком если все устравивает то меняю деньги на исходники.

1) Необходима шапка сайта

- Ширина 100% (растягиваться в сзависимости от разрешения)

- высота максимум 300 пикс

2) В шапке должно быть название (8 символов) для примера Медикат

3) Должно быть 4 адреса филиалов с сылками

Например

- Красноармейская, 22

- Доблести, 34

- Советская, 56

- Стачек, 32

4) все должно быть живым (создавать видимость "живого" сайта) то что примерно нужно www.nevsky64.ru/

5) Использовать семью из приложений.

14 лет назад
v-code
Иван 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
sanneo
Артем 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
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