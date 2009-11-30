ЗАДАЧА: создать фирменный стиль сайта (портал vBadvanced + форум vBulletin), на основе дефолтного стиля vBulletin (в т.ч. логотип) + верстка. В результате работы нужен готовый стиль, для установки на форум. ВНИМАНИЕ: есть несколько PSD'шников с готовыми ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется web-дизайнер.
От Вас требуется связаться со мной и задать все интересующие вопросы.
E-mail: [email protected]
- Похожие заказы
- $600Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть готовй шаблон, официально купленный(templatemonsters), со всеми исходниками (fla, psd). Нужно изменить шапку, текст страниц(около 15 страниц, в html они уже готовы, вы их тоже получите для примера), прописать пункты меню, заменить музыку. То есть ...Завершен14 лет назад
- $1000
Делаем сайты с промышленных масштабах, в в месяц надо порядка 1000 дизайнов, от вас только одна страничка дизайна с нашей разметкой тегов (просто разместить 3-4 тега)Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Дизайн сайта есть, для него требуется нарисовать шапку и футер, "примерно" как на vimeo.com. Нужно именно нарисовать, аппликации НЕ интересуют. Логотип есть. Ширина до 972px Цену на работу выставил приблизительно, оставляйте ваши предложение, сроки и цену... P.S. По ICQ прошу ...Завершен14 лет назад
Имеется переделанный шаблон сайта под Joomla, но он сильно томозит в IE при скроллинге. В других браузерах менее заметно, но тормоза при прокрутке всё же присутствуют. Есть мнение, что тормоза из-за неподвижного верхнего фрейма. Задача ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Хочу простой, симпатичный сайт, без лишних наворотов.Завершен14 лет назад
- $500
Требуется создание дизайна сайта - каталога журнала ( дизайн главной + внутренние страницы) . Исполнители ТОЛЬКО из Минска. Обязательно заключение договора. Все подробности при личной встрече с выбранным исполнителем.Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Нуждаюсь в корректировке дизайна сайта http://www.net-agenta.ru/: главной страницы, каталога ссылок и пр. Оплата договорная.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужен flash-элемент на сайт - разрез домика размером 150х200 пикселей. С анимацией при наведении мышки на 10-15 секунд. В домике должны быть: стены, пол, потолок, лампа, два шкафа, гардеробчик и стол с стульями. Также ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
Потрібно зробити редизайн веб-сайту (+верстка) та фірмовий стиль підприємства. Верстка має бути кросброузерною та, по можливості, валідною. Вимогою є проживання в Києві. Чекаю на Ваші цінові пропозиції та посилання на портфоліо. З обраним кандидатом буде необхідна особиста зустріч.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад